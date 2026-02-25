Dortmund-Drama! BVB fliegt in letztr Sekunde aus der Champions League

Bergamo (Italien) - Borussia Dortmund ist in der Champions League überraschend ausgeschieden. Drei Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München verlor der BVB das Playoff-Rückspiel bei Atalanta Bergamo mit 1:4 (0:2) und verpasste dadurch trotz eines 2:0-Siegs in der ersten Partie das Achtelfinale der Königsklasse.

Den BVB-Stars stand die Enttäuschung nach dem CL-Aus ins Gesicht geschrieben. © Federico Gambarini/dpa

Gianluca Scamacca brachte die Italiener bereits in der 5. Minute in Führung. Davide Zappacosta (45.) glich das Hinspiel-Ergebnis noch vor der Pause aus.

Nur drei Minuten nach einem Pfostenschuss von Maximilian Beier erhöhte Mario Pasalic auf 3:0 (57.). Karim Adeyemi (75.) brachte die Dortmunder wieder zurück.

Lazar Samardzic erzielte aber in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für Bergamo durch einen nach Videobeweis verhängten Foulelfmeter (90.+8). Ramy Bensebaini, der den Elfmeter mit einem zu hohen Fuß verschuldete, flog mit Gelb-Rot vom Platz.