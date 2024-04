Elfmeter-Kuriosum und Platzverweis: Albtraum-Start für BVB in zweiter Hälfte!

Mönchengladbach - Es ist ein Wechselbad der Gefühle für den BVB! Früh muss Borussia Dortmund im Borussen-Duell gegen Mönchengladbach das Verletzungs-Aus von Sébastien Haller hinnehmen, jubeln dann aber über einen Sabitzer-Doppelschlag. Die Gladbacher kontern jedoch umgehend - und in der zweiten Hälfte läuft plötzlich alles gegen den BVB!

Der BVB ließ sich von dem frühen Rückschlag jedoch nicht beeindrucken und ging durch Marcel Sabitzer (22.) nur zwölf Minuten nach dem Haller-Schock in Führung.

Die Partie begann mit einem Schock für die Schwarz-Gelben: Den größten Teil des Fußballjahres 2024 verpasste Stürmer Sébastien Haller bereits, und ausgerechnet seine Rückkehr in die Startelf war früh wieder vorbei.

Kein Dortmunder weit und breit: Maximilian Wöber (l.) verkürzte per Kopf auf 1:2. © Federico Gambarini/dpa

Doch zu früh gefreut! Auch die Gladbacher ließen sich von dem Doppelschlag des Revierklubs nicht aus der Ruhe bringen. Bei einer Ecke wurde Maximilian Wöber (36.) von den Dortmundern völlig allein gelassen, stieg hoch und köpfte zum Anschlusstreffer ein.

Bis dahin hatte der BVB das Spiel fest im Griff, doch nach dem 1:2 entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Dortmunder die dringend für die Champions-League-Qualifikation benötigten Punkte noch lange nicht sicher haben.

Die zweite Hälfte startete ebenso turbulent, wie die erste aufgehört hatte. Schon wieder zeigte Schiedsrichter Florian Badstübner (48.) auf den Punkt, erneut traf Marcel Sabitzer, doch der Unparteiische winkte ab: Der Elfer war noch gar nicht angepfiffen, stattdessen wollte der Referee das vermeintliche Foul von Gladbach-Keeper Jonas Omlin noch einmal checken.

Und tatsächlich: Der Torwart hatte zuerst den Ball und danach erst BVB-Flügelflitzer Karim Adeyemi getroffen, der eigentlich schon verwandelte Elfmeter zählte nicht!

Als wäre der zurückgenommene Elfmeter nicht genug, erwies der 22-Jährige seinem Team dann einen Bärendienst: Nachdem sich Adeyemi schon zum Ende der ersten Hälfte eine völlig unnötige Gelbe Karte abgeholt hatte, riss er nun Stefan Lainer zu Boden, Badstübner hatte keine andere Wahl, als den Dortmunder mit der Ampelkarte frühzeitig unter die Dusche zu schicken (55.).

Der BVB muss den Rest der Partie also in Unterzahl bestreiten, Gladbach hingegen läuft immer mutiger an.

Erstmeldung von 16.04 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.03 Uhr.