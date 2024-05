Knaller-Gerücht: Holt der BVB diesen Super-Knipser zurück in die Bundesliga?

Dortmund - Das wäre der nächste BVB-Hammer! Nach dem Einzug ins Champions-League-Finale ist die Brust in Dortmund breit, noch dazu sind die Taschen gut gefüllt. Bei der Planung für die kommende Saison schielt man daher offenbar ins oberste Regal - und holt vielleicht einen Top-Knipser zurück in die Bundesliga ?

Im März spielte Randal Kolo Muani (25, r.) mit Frankreich gegen Deutschland. Wechselt er ein zweites Mal aus seiner Heimat in hiesige Gefilde? © OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Wie die renommierte französische Sport-Tageszeitung L'Équipe berichtete, soll kein Geringerer als Randal Kolo Muani (25) von CL-Halbfinalgegner PSG ganz oben auf dem Wunschzettel der Borussen stehen.

Der Angreifer war erst im vergangenen Sommer und mit viel Tamtam am Deadline Day für kolportierte 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Paris gewechselt.

Unterm Eiffelturm konnte der Nationalstürmer der "Équipe Tricolore" jedoch noch nicht vollends an seine Leistungen in Hessen anknüpfen. In 26 Ligue-1-Einsätzen gelangen ihm nur sechs Tore sowie fünf Assists. Sein Vertrag an der Seine läuft noch bis 2028.

Demzufolge soll der BVB ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption im Auge haben, allerdings sei der Bundesligist auch bereit, sofort eine Ablöse zu zahlen.

Die müsste dann aber deutlich unter der Mega-Summe liegen, die an die SGE geflossen ist. Mehr als 35 Millionen Euro haben die Dortmunder noch nie für einen Neuzugang bezahlt, die schwarz-gelbe Schmerzgrenze liege bei etwa 50 Millionen Euro.