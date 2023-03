Schalke gegen BVB im Liveticker: Reus und Kobel verpassen das Revierderby!

Gelsenkirchen - Am heutigen Samstagabend (18.30 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 den Erzrivalen Borussia Dortmund zum 100. Revierderby! Der Ruhrpott-Klassiker ist in der aktuellen Bundesliga-Saison ein Duell der Gegensätze, zuletzt zeigten sich allerdings beide Teams in Topform. Alle Infos, Highlights und Tore im TAG24-Liveticker.