Rückkehr-Hammer? Jadon Sancho liebäugelt offenbar mit BVB-Wechsel!

Auch wenn es zuletzt wieder besser lief, ist Jadon Sancho (23, vorn) bei Manchester United nicht unumstritten.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, würde der 23-jährige Edeltechniker "dem Vernehmen nach lieber heute als morgen" per Leihe zum BVB zurückkehren.

2017 heuerte der englische Dribbelkünstler erstmals in Dortmund an. Dafür überwiesen die Schwarz-Gelben stattliche 20 Millionen Euro an Manchester City, wo der gebürtige Londoner im Nachwuchsbereich für Wirbel gesorgt hatte.

Die Investition sollte sich auszahlen, denn Sancho war während seiner BVB-Zeit in 137 Pflichtspielen an ganzen 114 Treffern (50 Tore, 64 Assists) direkt beteiligt. 2021 gewann er mit der Borussia zudem den DFB-Pokal.

Die "Red Devils" schlugen schließlich zu und holten 23-fachen Nationalkicker der "Three Lions" wieder auf die Insel, allerdings konnte der Linksaußen seine phänomenalen Zahlen in der Heimat bislang nicht bestätigen.

So stand er in der vergangenen Saison zwar in 29 Premier-League-Begegnungen auf dem Rasen, steuerte aber nur drei Tore und ebenso viele Vorlagen bei.

Zum Start der aktuellen Spielzeit lief es unter Coach Erik ten Hag (53) kaum besser, wodurch er zwischendurch sogar komplett auf das Abstellgleis geriet.