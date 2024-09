Rätsel um BVB-Knipser Guirassy: Fühlt er sich übergangen?

Dortmund - Wer ist Serhou Guirassy (28) auf den Schlips getreten? Am Mittwochabend teilte der Stürmer von Borussia Dortmund einen kryptischen Beitrag in den sozialen Netzwerken. Seine Fans waren sich aber sofort sicher: Der Knipser fühlt sich übergangen.

Doch der Goalgetter aus Guinea hat beim VfB Stuttgart eine Fabel-Saison hinter sich, erzielte 30 Treffer in 30 Spielen und ballerte die Schwaben so völlig überraschend zur Vizemeisterschaft.

In den Kommentaren waren sich die Nutzer schnell einig, dass der BVB-Neuzugang seinen Unmut darüber zum Ausdruck bringen wollte. Auch der TV-Sender Sport1 mutmaßte ganz ähnlich über den Grund für den Post.

Der ukrainische Stürmer Artem Dovbyk (27) erzielte weniger Tore als Guirassy, wurde aber für den Ballon d'Or nominiert. © LLUIS GENE / AFP

Zumindest eine Nominierung wäre also keineswegs aus der Luft gegriffen gewesen. Zum Vergleich: Dovbyk gelangen beim FC Girona "nur" 25 Treffer in 41 Partien, Lookman steuerte 17 Buden in 45 Einsätzen bei - gewann allerdings die Europa League.

Mit ihren starken Leistungen in der Bundesliga haben es hingegen mehrere andere Akteure auf die Kandidatenliste geschafft.

Freuen dürfen sich Granit Xhaka (31), Alejandro Grimaldo (28) sowie Florian Wirtz (21) vom Deutschen Meister Bayer Leverkusen, der mittlerweile von Leipzig nach Barcelona gewechselte Dani Olmo (26), Harry Kane und Ex-Borusse Mats Hummels (35).