Spitzenklub aus No-Name-Liga hat gleich zwei deutsche Trainer auf dem Zettel!

Seitdem wurde das BVB-Urgestein schon mit Engagements bei Manchester United, der AS Rom sowie der AC Mailand in Verbindung gebracht. Das Richtige scheint aber noch nicht für ihn dabei gewesen zu sein.

Der 16-fache iranische Meister und amtierende Champion aus der Hauptstadt Teheran steckt aktuell in einer Krise und hat sich in der vergangenen Woche nach vier Liga-Pleiten am Stück vom spanischen Trainer Juan Carlos Garrido (55) getrennt. Im Moment betreut der ehemalige Bielefeld-Profi Karim Bagheri (50) das Team interimsweise.

Roger Schmidt (57) wurde im August von Benfica Lissabon entlassen. Auch an ihm soll der FC Persepolis Interesse zeigen. © FILIPE AMORIM / AFP

Die Tageszeitung schätzt auch die Erfolgsaussichten von Persepolis bei den Verhandlungen mit Terzic als gering ein. Die angebliche Alternative kommt demnach aber ebenfalls aus Deutschland.

So soll Präsident Derwisch nämlich auch mit Roger Schmidt (57) liebäugeln.

Der frühere Leverkusen-Coach stand in den vergangenen beiden Jahren bei Benfica Lissabon in Portugal an der Seitenlinie, musste nach monatelanger Kritik sowie einem durchwachsenen Start in die laufende Saison jedoch Ende August seinen Hut nehmen.