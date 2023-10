Starkes Zeichen! BVB verlängert mit umworbenem Leistungsträger

Der gebürtige Züricher stammt aus der Jugend der Grasshopper, wechselte aber bereits 2014 in die Nachwuchsabteilung der TSG 1899 Hoffenheim . Der große Durchbruch glückte allerdings erst beim VfB Stuttgart , weshalb die Schwarz-Gelben im Sommer 2021 stolze 15 Millionen Euro für Kobel an die Schwaben überwiesen.

"Gregor hat sich bei uns in Dortmund zu einem Torhüter von Weltklasse-Format entwickelt. Wir sind stolz, dass wir ihn für unsere Ziele und Ambitionen beim BVB langfristig begeistern konnten und nun auf dieser wichtigen Position Planungssicherheit auf höchstem Niveau haben", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl (43).

Das neue Arbeitspapier des Schweizer Nationaltorhüters läuft nun bis Sommer 2028, wie der BVB am Donnerstagnachmittag bekannt gab.

In den vergangenen Monaten wurde der BVB-Keeper auch mit einem Transfer zum FC Bayern, Manchester United oder dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Für die Borussia stand er bislang in 84 Partien im Kasten und hielt dabei 29 Mal die Null.