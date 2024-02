Tennisbälle und Schoko-Münzen: Mehrere Spielunterbrechungen in Dortmund!

Am Vorabend hatten weiter nördlich bei der Partie des HSV gegen Hannover 96 ebenfalls Fanproteste in Form von Fahrradschlössern und Fadenkreuz-Plakaten fast für einen Spiel-Abbruch gesorgt.

Auch in der zweiten Hälfte musste die Partie gestoppt werden, nachdem aus dem Freiburg-Block Tennisbälle geflogen waren.

Ordner räumten die Gegenstände mit Schneeschippen und Laubbläsern vom Platz. BVB-Kapitän Emre Can sprach vor der Südtribüne mit Ultra-Vertretern.

Die Proteste hatten in der vergangenen Woche neue Dynamik gewonnen. Am Samstag verursachten Fans mit einem Tennisball-Regen in Berlin eine mehr als halbstündige Unterbrechung des Zweitliga-Topspiels zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV.



Einige Vereine fordern inzwischen eine Wiederholung der Abstimmung über eine "strategische Partnerschaft" (DFL) mit einem Investor. Das Dialog-Angebot der DFL vom Donnerstag hatten Fanverbände umgehend ausgeschlagen.

Die Zuschauer vor den Endgeräten dürften sich so oder so diesen Freitag-Abend anders vorgestellt haben. Denn ein schwarzer Bildschirm und ein Ruckelbild von DAZN verärgerte viele Fußball-Fans.