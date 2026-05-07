Vertragsauflösung beschlossen! Das kassiert Ex-Boss Kehl vom BVB

Dortmund - Dass Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl (46) und sein langjähriger Arbeitgeber Borussia Dortmund getrennte Wege gehen werden, steht schon seit dem Frühjahr fest . Nun einigten sich beide Parteien auf eine Vertragsauflösung.

Sebastian Kehl (46) stand 24 Jahre in verschiedenen Positionen im Dienst von Borussia Dortmund. Nun trennen sich die Wege. © Bernd Thissen/dpa

Wie die Ruhr-Nachrichten und die BILD-Zeitung am Donnerstag übereinstimmend berichten, haben sich der BVB und Kehl auf eine Auflösung des noch bis zum 30. Juni 2027 laufenden Kontrakts geeinigt.

Demnach erhalte der langjährige Kapitän, der seit 24 Jahren im Verein aktiv ist, dafür nicht nur eine Abfindung in Höhe von 1,5 Millionen Euro vom Bundesligisten, sondern ist damit auch ab sofort frei für ein neues Engagement.

Zuletzt wurde der Vizeweltmeister von 2002 etwa mit dem Londoner Stadtteil-Klub Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

Der BVB hat einen Nachfolger für den 46-Jährigen hingegen schon am 23. März, einen Tag nach der Demission Kehls, vorgestellt: Ole Book (40), der zuletzt mit dem SV Elversberg große Erfolge gefeiert und den Dorfklub zu einem Spitzenverein der 2. Bundesliga geformt hat, wird künftig die Aufgaben der Dortmunder Ikone übernehmen.