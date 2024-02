Vier Tennisball-Pausen bringen BVB in Wolfsburg aus dem Tritt!

Wolfsburg - Viel Spielfluss kam während der Bundesliga-Partie am Samstag zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund nicht auf. Neben zahlreichen kleinen Fouls sorgten die Zuschauer beim 1:1-Unentschieden gleich für mehrere Unterbrechungen.

Direkt nach der Pause dann der nächste Protest-Streich. Abermals fluteten Tennisbälle den Rasen, dieses Mal zeigten sie auch Wirkung. Petersen schickte die Akteure auf ein Neues an die Seite.

Schiedsrichter Martin Petersen schickte die Profis an die Seitenlinie, während fleißige Helfer die Gegenstände entfernten.

Nach zwölf Minuten warfen die Fans in der Volkswagen Arena zum ersten Mal Tennisbälle auf den Rasen, um gegen den geplanten Investoreneinstieg bei der DFL zu protestieren.

Niclas Füllkrug (l.) freut sich über die frühe Führung für den BVB. © Swen Pförtner/dpa

Sportlich nutzte der BVB in der ohnehin sehr zerfahrenen Begegnung gleich die erste echte Gelegenheit.

Sabitzer bediente Reus halblinks, an dessen Hereingabe kam VfL-Keeper Casteels zwar noch ran, aber der belgische Torwart lenkt sie direkt zu Füllkrug, der den Ball aus kurzer Distanz mit dem Oberschenkel über die Linie drückte (8.).

Mit der knappen 1:0-Auswärtsführung gingen die Schwarz-Gelben nach satten zwölf Minuten Nachspielzeit auch in die Kabine, allerdings schlugen die Hausherren infolge der nächsten langen Unterbrechung zurück.

Kobel faustete eine Ecke nicht weit genug weg, weshalb Maximilian Arnold das Leder wieder in die Gefahrenzone bugsieren konnte, wo es Yannick Gerhardt im Getümmel per Kopf schließlich zum Ausgleich in die Maschen lenkte (64.).

In der Schlussphase drängte der Vizemeister zwar auf den Siegtreffer, wirklich zwingend wurde es dabei allerdings zu selten. So blieb es bei der Punkteteilung.

Originalmeldung von 16.30 Uhr, zuletzt aktualisiert 17.44 Uhr.