Von der alten zur neuen Liebe? Klopp ist heiß auf diesen BVB-Star!

Jürgen Klopp (56) hat alles im Blick - auch in seiner deutschen Heimat. © Tim Markland/PA Wire/dpa

Denn wie Sport Bild berichtete, ist Klopp heiß auf BVB-Flügelflitzer Donyell Malen (24).

Der niederländische Nationalspieler wechselte im Sommer 2021 von PSV Eindhoven zu den Schwarz-Gelben, schon damals hatte Klopp Interesse daran, den Rechtsaußen zu verpflichten.

Doch Malen entschied sich für den deutschen Vizemeister, der seinerseits 27 Millionen Euro an den Klub aus der Eredivisie überwies.

Nach seiner Ankunft in Dortmund galt er jedoch zunächst als Flop: In seiner ersten Saison im BVB-Dress erzielte der Niederländer in 27 Bundesliga-Spielen gerade einmal fünf Tore und blieb deutlich unter den hohen Erwartungen zurück, die in ihn gesetzt wurden.

Doch schon in der darauffolgenden Saison steigerte er sich auf neun Bundesliga-Treffer, in der laufenden Spielzeit sind es bereits drei Tore in fünf Spielen - genug, um "Kloppos" Interesse erneut zu entfachen!