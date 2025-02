Waldemar Anton stichelt auf Instagram gegen VfB-Fans - und löscht den Post direkt wieder

Waldemar Anton (28, 2.v.l.) kniet nach seinem Eigentor am Boden. © Bernd Thissen/dpa

Als Borussia Dortmund im Sommer bei den Stuttgartern wilderte und neben Anton auch Serhou Guirassy (28) verpflichtete, richtete sich die Wut der Stuttgarter Fans vor allem gegen den Innenverteidiger.

Schließlich hatte der damalige Kapitän seinen Vertrag beim VfB erst wenige Monate zuvor verlängert und ein öffentliches Treuebekenntnis abgegeben, das kurz darauf schon wieder Geschichte war.

Entsprechend groß war der Spott nach seinem Eigentor, das die Stuttgarter auf die Siegerstraße brachte - und Anton reagierte auf Social Media.

In seiner Story postete er die Definition des Wortes "obsessed" (Deutsch: besessen) - "nicht aufhören können, an etwas zu denken; zu interessiert an oder besorgt über etwas". Ein klarer Wink an die Cannstätter!

Den Post schien Anton kurze Zeit später zu bereuen, er löschte ihn sogleich wieder aus seiner Story. Zu diesem Zeitpunkt hatten allerdings zahlreiche Fans bereits einen Screenshot des Beitrags gemacht.