Wechsel geplatzt: Weiterer Nationalspieler kommt nicht zum BVB!

Southampton/Dortmund - Der Wechsel von Niclas Füllkrug (30) zum BVB wurde am Donnerstagabend eingetütet, der Transfer eines weiteren deutschen Nationalspielers zu den Dortmundern ist indes laut eines Sport1 -Berichts geplatzt.

Das Interesse des BVB und auch Bayern Münchens an seiner Person zeigt nichtsdestotrotz die ungebrochene Wertschätzung seines Talents.

Auf seiner ersten Auslandsstation schwang sich Neuling direkt zur Stammkraft auf, wenn er nicht von kleineren Verletzungen ausgebremst wurde. Allein den Abstieg in die zweitklassige Championship mit Southampton konnte der Youngster auch nicht verhindern.

In der Premier League duellierte sich Armel Bella-Kotchap (21, l.) mit Größen wie Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus (26, r.) © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Zumindest zu einem Wechsel zu den Borussen wird es aber laut Sport1-Informationen am Deadline-Day nicht kommen. Der BVB und die Engländer sollen sich nicht über die Konditionen eines Transfers, sprich Leihgebühr und Kaufoption, einig geworden sein.

Schade für Bella-Kotchap, der dem Vernehmen nach ungern nach einer Saison mit Premier League und dem Nationalelf-Debüt nur in der zweiten Liga spielen und am liebsten zurück nach Deutschland will.

In den ersten vier Liga-Spielen stand das 1,90 Meter Kraftpaket nur einmal im Kader, kam noch nicht zum Einsatz.

Vielleicht schlägt ja noch der FC Bayern München bis 18 Uhr zu, müsste dafür aber tief in die Tasche greifen: Southampton ruft wohl 3,5 Millionen Leihgebühr auf, eine mögliche Kaufoption soll bei 26 Millionen Euro liegen.

Das wäre selbst für Dortmund oder Bayern eine Menge Geld für einen Perspektivspieler.