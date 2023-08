Nationalspieler wechselt: BVB schnappt sich Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug (30) schoss Werder Bremen 2022 zurück in die Bundesliga, schaffte es zur WM und bekam dann sogar die Torjäger-Kanone. © Carmen Jaspersen/dpa

"Niclas ist ein mitspielender Angreifer, sehr kopfballstark, physisch präsent, er überzeugt in Eins-gegen-Eins-Duellen und ist für seinen Gegenspieler im Zweikampf unangenehm", freut sich Sportdirektor Sebastian Kehl (43) über den jüngsten Neuzugang, den er als "positiven Typen, der sich für unseren Club zerreißen wird", beschreibt.

Für Füllkrug ist die Dortmunder Borussia ein "besonderer Verein", bei dem sich der Angreifer auch mit 30 Jahren weiterentwickeln und "so erfolgreich wie möglich sein" möchte.

Nachdem die Borussia bei RB Leipzig in Sachen Yussuf Poulsen (29) abgeblitzt ist, nahmen die Bosse den Nationalspieler ins Visier. Zwar ist bei den Schwarz-Gelben Sébastien Haller (29) gesetzt, doch der muss im Januar zum Afrika-Cup, könnte dem Team gut vier Wochen fehlen.

Für diesen Fall wollte Sportdirektor Kehl natürlich vorbereitet sein. Füllkrug, der künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen wird, stellt definitiv eine Aufwertung des Kaders dar.

Zuerst hatten die stets gut informierte Deichstube und die Ruhrnachrichten über den möglichen Deal berichtet.

Der Stürmer besaß in Bremen noch einen Vertrag bis Ende Juni 2025, der BVB musste also eine ordentliche Ablöse auf den Tisch legen. In den Verhandlungen soll man sich laut Bild auf 13 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geeinigt haben. Auch das Gehalt soll bereits feststehen.

Der gebürtige Hannoveraner hatte 2022 gemeinsam mit Marvin Ducksch (29) Werder Bremen erst in die Bundesliga zurückgeschossen, vergangene Saison überzeugte er in 28 Liga-Spielen mit 16 Buden. Das brachte ihm gemeinsam mit dem Leipziger Christopher Nkunku (25, jetzt FC Chelsea) die Torjäger-Kanone ein.