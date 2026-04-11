Bratwurst und Bier in der Leipziger Red Bull Arena? Nicht für Gladbach-Fans!

Leipzig - Für die Fans von Borussia Mönchengladbach ist die Auswärtsfahrt zu RB Leipzig mehr ein notwendiges Übel als alles andere. Zu groß ist immer noch der Hass gegen "das Konstrukt". Dementsprechend soll wieder boykottiert werden, diesmal aber in spezieller Form.

Die Fans von Borussia Mönchengladbach tun alles, um ihre Abneigung gegen RB Leipzig zum Ausdruck zu bringen. © Hendrik Schmidt/dpa

"Verzichtet ausnahmsweise auf das Bier und die Wurst im Stadion!", lautet die Forderung der Dachorganisation FPMG Supporters Club e. V. an alle Anhänger, die sich am Samstag auf den Weg nach Leipzig machen.

Eine Eintrittskarte für die Bundesliga-Partie zu kaufen, lasse sich nicht vermeiden, wenn man weiter gegen RB protestieren und gleichzeitig seinen eigenen Verein unterstützen wolle.

Auf anderem Weg möchte man dem ungeliebten Konkurrenten aber offenbar kein weiteres Geld in den Rachen werfen, wie man so schön sagt.

"An dieser Stelle gilt es, trotz des geringen Geldbetrages konsequent zu bleiben. Jeder weitere Euro, der direkt oder indirekt an RB geht, ist kontraproduktiv und im konkreten Fall vermeidbar", heißt es in dem Statement weiter.

In der näheren Umgebung des Stadions und auch sonst in Leipzig gebe es genügend Alternativen, wo man vor und nach dem Spiel essen und trinken kann, so viel man möchte.