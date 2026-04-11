Bratwurst und Bier in der Leipziger Red Bull Arena? Nicht für Gladbach-Fans!
Leipzig - Für die Fans von Borussia Mönchengladbach ist die Auswärtsfahrt zu RB Leipzig mehr ein notwendiges Übel als alles andere. Zu groß ist immer noch der Hass gegen "das Konstrukt". Dementsprechend soll wieder boykottiert werden, diesmal aber in spezieller Form.
"Verzichtet ausnahmsweise auf das Bier und die Wurst im Stadion!", lautet die Forderung der Dachorganisation FPMG Supporters Club e. V. an alle Anhänger, die sich am Samstag auf den Weg nach Leipzig machen.
Eine Eintrittskarte für die Bundesliga-Partie zu kaufen, lasse sich nicht vermeiden, wenn man weiter gegen RB protestieren und gleichzeitig seinen eigenen Verein unterstützen wolle.
Auf anderem Weg möchte man dem ungeliebten Konkurrenten aber offenbar kein weiteres Geld in den Rachen werfen, wie man so schön sagt.
"An dieser Stelle gilt es, trotz des geringen Geldbetrages konsequent zu bleiben. Jeder weitere Euro, der direkt oder indirekt an RB geht, ist kontraproduktiv und im konkreten Fall vermeidbar", heißt es in dem Statement weiter.
In der näheren Umgebung des Stadions und auch sonst in Leipzig gebe es genügend Alternativen, wo man vor und nach dem Spiel essen und trinken kann, so viel man möchte.
Gladbacher Fans sollen zahlreich Trillerpfeifen mit ins Stadion bringen
Rund zwei Stunden auf Essen und Getränke verzichten, dürfte für die meisten wohl kein Problem darstellen. Glück für die Anhänger: Der Gästeblock liegt nicht in der prallen Sonne, die am Samstag ohne Unterbrechung vom blauen Himmel über Leipzig strahlen wird. Ob sich trotzdem wirklich alle daran halten, wird sich zeigen.
Obligatorisch werden die mitgereisten Fans in den ersten 19 Minuten der Partie darauf verzichten, ihre Mannschaft lautstark zu unterstützen.
Stattdessen sollen alle bei gegnerischem Ballbesitz ein Pfeifkonzert anstimmen. "Nehmt am Samstag eure Trillerpfeifen mit und bedenkt dabei die peniblen Kontrollen am Einlass!", fordert der Fan-Verband seine Anhänger auf.
"Weder am Samstag noch irgendwann in der Zukunft: Spiele gegen RB Leipzig dürfen niemals zur Normalität werden!", heißt es abschließend.
Die Gladbacher sind mittlerweile bereits zum zehnten Mal in der Red Bull Arena zu Gast. Ihre Fans haben sich dabei nicht immer von ihrer besten Seite gezeigt, hatten unter anderem gleich in der ersten Bundesliga-Saison von RB die Toiletten völlig verwüstet.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa