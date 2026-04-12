Boykott gescheitert! Gladbach-Fans halten sich bei RB Leipzig nicht an eigene Vorgabe

Nicht alle Fans von Borussia Mönchengladbach wollten am Samstag auf Bratwurst und Bier verzichten. © Jan Woitas/dpa

"Im Gästeblock waren es die gleichen Einnahmen wie im letzten Jahr beim Heimspiel gegen Gladbach", erfuhr TAG24 vom Verein.

Wie viel Geld die Fans der Fohlen in der Red-Bull-Arena ausgegeben haben und ob das verglichen mit anderen Vereinen viel oder wenig ist, ist nicht bekannt.

Fakt ist aber, dass der erwünschte Effekte ausgeblieben ist. Die Fans wollten, dass RB Leipzig neben dem Eintrittsgeld, nicht noch mehr Geld bekommt.

Mit weiteren Aktionen zeigten sie während des Spiels ihren Unmut. Unter anderem wurde 19 Minuten lang konsequent gepfiffen, wenn die Leipziger am Ball waren. Rocco Reitz (23), der in der kommenden Saison für die Sachsen spielen wird, wurde mit einem unschönen Plakat abgestraft.

Die Aktionen wirkten sich am Ende aber nicht auf die Leistung von RB Leipzig aus. Mit einem 1:0-Sieg sicherten sie sich drei Punkte. Borussia Mönchengladbach steht aktuell auf Tabellenplatz 13, könnte diese Position aber noch am Sonntag verlieren.