"Fielen dabei auf das Gleis": Fanhilfe erhebt Prügel-Vorwürfe gegen Polizei

Merzenich - Am Samstag trennten sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach nach einem packenden Rheinderby mit 3:3 (2:2). Überschattet wird das Sechs-Tore-Spektakel nun jedoch von einem fragwürdigen Einsatz fernab des Müngersdorfer Stadions.

Die Polizei steht wegen Gewaltvorwürfen in der Kritik. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Bei der Abreise nach dem Abpfiff der Partie soll die Gäste-Anhängerschaft am S-Bahnhof in Merzenich (Kreis Düren) nach Angaben der Fanhilfe Mönchengladbach von Polizeigewalt betroffen gewesen sein. Die Solidargemeinschaft verweist dabei auf Augenzeugenberichte und mehrere Videos.

Hinweise auf ein derartiges Vorgehen der Beamten habe es demnach zuvor nicht gegeben. Wie aus dem XXL-Statement nämlich zu entnehmen ist, sei die Anreise der VfL-Anhänger nach Köln ohne Zwischenfälle verlaufen: "Die Polizei ordnete ein Aussteigen am Bahnhof Weiden und eine Weiterreise per S-Bahn an, was ohne Zwischenfälle gelang. Auch die Abreise über Ehrenfeld nach Merzenich verlief absolut problemlos, bis man am Bahnhof in Merzenich ankam."

Dort angekommen sei es dann durch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) zu Übergriffen gekommen. "Ohne erkennbaren Grund" sollen die Einsatzkräfte dabei Schlagstöcke, Pfefferspray sowie Tritte eingesetzt haben.