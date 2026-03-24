"Fielen dabei auf das Gleis": Fanhilfe erhebt Prügel-Vorwürfe gegen Polizei
Merzenich - Am Samstag trennten sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach nach einem packenden Rheinderby mit 3:3 (2:2). Überschattet wird das Sechs-Tore-Spektakel nun jedoch von einem fragwürdigen Einsatz fernab des Müngersdorfer Stadions.
Bei der Abreise nach dem Abpfiff der Partie soll die Gäste-Anhängerschaft am S-Bahnhof in Merzenich (Kreis Düren) nach Angaben der Fanhilfe Mönchengladbach von Polizeigewalt betroffen gewesen sein. Die Solidargemeinschaft verweist dabei auf Augenzeugenberichte und mehrere Videos.
Hinweise auf ein derartiges Vorgehen der Beamten habe es demnach zuvor nicht gegeben. Wie aus dem XXL-Statement nämlich zu entnehmen ist, sei die Anreise der VfL-Anhänger nach Köln ohne Zwischenfälle verlaufen: "Die Polizei ordnete ein Aussteigen am Bahnhof Weiden und eine Weiterreise per S-Bahn an, was ohne Zwischenfälle gelang. Auch die Abreise über Ehrenfeld nach Merzenich verlief absolut problemlos, bis man am Bahnhof in Merzenich ankam."
Dort angekommen sei es dann durch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) zu Übergriffen gekommen. "Ohne erkennbaren Grund" sollen die Einsatzkräfte dabei Schlagstöcke, Pfefferspray sowie Tritte eingesetzt haben.
Instagram-Videos zeigen mutmaßliche Polizeigewalt
Videos auf dem Instagram-Kanal der Fanhilfe bekräftigten diese Schilderungen: Darauf zu sehen sind schwer ausgerüstete Beamte, die Fans auf der Treppe zum Bahnsteig schubsen und vereinzelt zuschlagen.
Die dadurch entstandene Situation geriet den Angaben zufolge offenbar völlig außer Kontrolle: "Mehrere Fans fielen dabei auf das Gleis und die Schienen oder mussten sich dorthin vor der Polizei flüchten, da das Zusammendrängen auf dem Gleis völlige Platznot produzierte."
Die Szenen hätten "bedrückend stark an Massenpaniken" erinnert. "Zu diesem Zeitpunkt stand zu befürchten, dass hier schwerste Verletzungen hätten passieren können."
Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Köln konnte auf TAG24-Nachfrage keine Auskünfte zu den Vorwürfen geben und verwies lediglich auf den Polizeibericht zum Derby, in dem der mutmaßliche Merzenich-Vorfall jedoch nicht aufgeführt ist.
Titelfoto: Fotomontage:Thomas Banneyer/dpa, Screenshots/Instagram, fanhilfemg