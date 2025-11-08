Desaster im Rheinderby: 1. FC Köln geht bei Borussia Mönchengladbach unter
Mönchengladbach - Nach recht ereignislosen ersten 44 Minuten nimmt das 99. Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln Fahrt auf. Inzwischen führen die Gastgeber mit 3:0.
Den Geißböcken entgleitet in der zweiten Halbzeit die Bundesliga-Begegnung beim rheinischen Rivalen. Nach dem 0:1-Pausenrückstand verursachte Kölns Mittelfeldspieler Kristoffer Lund den zweiten Strafstoß des Abends. Wie schon beim ersten Elfmeter musste Schiedsrichter Deniz Aytekin aber die Videobilder zur Hilfe nehmen. Darauf zu sehen: ein klares Handspiel des Amerikaners.
Kevin Diks übernahm die Verantwortung und traf zum 2:0 für die Hausherren. Nur zwei Minuten später erhöhte Haris Tabakovic nach Vorarbeit von Franck Honorat sogar auf 3:0.
Schon im ersten Durchgang war es Kristoffer Lund, der seinen Gegenspieler Franck Honorat im eigenen Strafraum umgestoßen hatte. Zunächst verweigerte Schiedsrichter Deniz Aytekin jedoch den fälligen Strafstoß.
Doch der 47-jährige Unparteiische wurde von seinem Video-Assistenten Benjamin Cortus nochmals an den Bildschirm gerufen, denn es lag ein klares Foul des Kölners vor. Nach Ansicht der Bilder korrigierte Aytekin seine Entscheidung und zeigte auf den Punkt.
Borussia Mönchengladbach geht kurz nach verschossenem Elfmeter in Führung
Haris Tabakovic schnappte sich die Kugel, doch er scheiterte am Gäste-Schlussmann Marvin Schwäbe, der den Ball zur Ecke abwehren konnte.
Der anschließende Eckstoß flog den Geißböcken dann jedoch um die Ohren.
Nach mehreren Kopfbällen landete das Leder bei Philipp Sander, der im linken Halbraum frei zum Schuss kam und mit links den Ball zum Führungstor ins lange Eck bugsierte. Kurz darauf pfiff Deniz Aytekin dann zur Halbzeitpause.
Titelfoto: David Inderlied/dpa