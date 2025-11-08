Desaster im Rheinderby: 1. FC Köln geht bei Borussia Mönchengladbach unter

Mönchengladbach - Nach recht ereignislosen ersten 44 Minuten nimmt das 99. Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln Fahrt auf. Inzwischen führen die Gastgeber mit 3:0.

Die Spieler von Borussia Mönchengladbach bejubeln den 1:0-Führungstreffer kurz vor der Pause. © David Inderlied/dpa

Den Geißböcken entgleitet in der zweiten Halbzeit die Bundesliga-Begegnung beim rheinischen Rivalen. Nach dem 0:1-Pausenrückstand verursachte Kölns Mittelfeldspieler Kristoffer Lund den zweiten Strafstoß des Abends. Wie schon beim ersten Elfmeter musste Schiedsrichter Deniz Aytekin aber die Videobilder zur Hilfe nehmen. Darauf zu sehen: ein klares Handspiel des Amerikaners.

Kevin Diks übernahm die Verantwortung und traf zum 2:0 für die Hausherren. Nur zwei Minuten später erhöhte Haris Tabakovic nach Vorarbeit von Franck Honorat sogar auf 3:0.

Schon im ersten Durchgang war es Kristoffer Lund, der seinen Gegenspieler Franck Honorat im eigenen Strafraum umgestoßen hatte. Zunächst verweigerte Schiedsrichter Deniz Aytekin jedoch den fälligen Strafstoß.

Doch der 47-jährige Unparteiische wurde von seinem Video-Assistenten Benjamin Cortus nochmals an den Bildschirm gerufen, denn es lag ein klares Foul des Kölners vor. Nach Ansicht der Bilder korrigierte Aytekin seine Entscheidung und zeigte auf den Punkt.