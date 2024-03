Turbulentes Rhein-Derby! Joker Downs rettet dem FC Köln einen Punkt in Gladbach

Mönchengladbach - In einem fulminanten 98. rheinischen Derby mussten sich Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Am Ende trennen sich die beiden Rivalen mit 3:3 (1:1). Auf den Tribünen blieb es glücklicherweise ruhig.

Faride Alidou (Nr. 40) erzielte zwei Treffer im 98. rheinischen Derby. © Federico Gambarini/dpa

Der eingewechselte Damion Downs, in seinem vierten Bundesligaspiel, sorgte für große Emotionen bei den Geißböcken. In der 79. Minute erzielte der 19-Jährige den viel umjubelten Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Timo Schultz.

In der ersten Halbzeit brachte der zweifache Torschütze Faride Alidou die Geißböcke nach sieben Minuten in Führung. Der in den Kader zurückgekehrte Florian Mainz bediente den flinken Angreifer, der den Ball von der rechten Seite einfach mal aufs Tor brachte, wo Keeper Moritz Nicolas keine gute Figur machte und die Kugel ins eigene Tor bugsierte.

Im Gegenzug hätten die Gastgeber beinahe schon den Ausgleich erzielt, doch eine Direktabnahme von Florian Neuhaus landete nur am linken Pfosten.

So dauerte es bis zur 32. Spielminute als Franck Honorat nach Vorarbeit von Neuhaus Gäste-Torwart Marvin Schwäbe zum 1:1 überwinden konnte. Mit dem Remis ging es dann auch in die Kabine.