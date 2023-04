Australien-Rückkehrer Kirstein trifft für Chemie, aber zum Heimsieg reicht's nicht

Leipzig - Durch einen Treffer von Sonderurlauber Florian Kirstein hat die BSG Chemie Leipzig beim 1:1 (1:1) gegen den FC Viktoria 1889 Berlin am Freitagabend ihre Torflaute beendet.

Beide Teams kamen etwas angeknackst auf den Leutzscher Rasen. Während die Gäste das überraschende Halbfinal-Aus im Berlinpokal verkraften mussten und auch in der Regionalliga Nordost zuletzt verloren, gingen die Grün-Weißen mit zwei sieglosen Partien ohne eigenes Tor ins Match.

Nach dem 0:3 bei Hertha BSC II nahm BSG-Trainer Miroslav Jagatic ganze fünf Änderungen vor: Benjamin Bellot kehrte wieder für Jonas Janke in den Kasten zurück. Zudem begannen Manuel Wajer, Paul Horschig, Kirstein und Denis Jäpel für Philipp Wendt (5. Gelbe), Ben Keßler, Timo Mauer und Janik Mäder (alle Bank).

Kirstein erzielte vor 3562 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark das 1:0 in der 15. Minute. Viktorias Christopher Theisen glückte das 1:1 (30.).

Christopher Theisen (2.v.r., #13) köpfte zum 1:1, Torhüter Benjamin Bellot kam nicht mehr ran. © livereport Leipzig

Die erste Vorwärtsbewegung der Hausherren war dann aber direkt von Erfolg gekrönt: Über Lucas Surek landete der Ball bei Manasse Eshele, nach dessen von Maximilian Kinzig parierten Ball Kirstein goldrichtig stand und nur noch einschieben musste - 1:0 (15.).

Ausgerechnet in der darauf folgenden Drangphase der Chemiker kamen die Hauptstädter zum Ausgleich: Christopher Theisen köpfte nach Flanke vom rechten Flügel ein - 1:1 (30.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Leipziger drauf und dran, erneut in Führung zu gehen, doch nach einem verlängerten Eckball köpfte der am langen Pfosten blank stehende Eshele nur an den Querbalken (50.).

Trotz weiterer guter Möglichkeiten, insbesondere für den Gastgeber, blieb es bei der Punkteteilung.

Durch das 1:1 ändert sich für die Teams tabellarisch nichts: Die Leutzscher bleiben mit jetzt 44 Punkten Siebter, die Himmelblauen stehen mit 41 Zählern auf dem zehnten Rang.