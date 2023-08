Fehlstart verhindert! Chemie Leipzig schlägt Meister-Besieger

Leipzig - Die Kurve gekriegt ... hat die BSG Chemie Leipzig , die nach einer deutlichen Pleite zum Start in die Regionalliga Nordost nun einen verdienten Heimsieg feierte. 1:0 (1:0) hieß es am Ende gegen Viktoria Berlin.

Vor dem Anpfiff wurde unter anderem dem in dieser Woche verstorbenen Torsten Kunze gedacht. © Picture Point/Roger Petzsche

Timo Mauer war vor 3940 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark in der 35. Minute erfolgreich und damit auch der Matchwinner.

Beide Trainer gingen ohne eine einzige Startelf-Änderung ins Match am Sonntagnachmittag. Dass Berlins Semih Keskin nach dem 2:1 gegen den in der Relegation an Unterhaching gescheiterten Meister Energie Cottbus nichts ändern musste, war klar.

Aber auch BSG-Coach Miroslav Jagatic schickte trotz der 0:3-Pleite zum Saison-Auftakt bei Hertha BSC II dieselbe Mannschaft auf den Rasen.

Vor der Partie wurde im Fanblock zwei Verstorbenen gedacht, darunter auch Alfred Kunzes Enkel Torsten (†60), der am vergangenen Dienstag sehr überraschend von uns gegangen ist.