Plötzlicher Tod! Chemie Leipzig trauert um Alfred Kunzes Enkel

Torsten Kunze (†60) ist tot. © BSG Chemie Leipzig

Die BSG Chemie Leipzig befindet sich im Schockzustand. "Plötzlich und unerwartet" sei Kunze am gestrigen Dienstag aus dem Leben geschieden, wie der Verein am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilte.

"Er war nicht nur das Bindeglied zur Familie Kunze, sondern mit seinen Familienangehörigen auch Mitglied im Förderverein der BSG Chemie und bei vielen Spielen anwesend", so der Regionalliga-Nordost-Klub weiter.

Live war er anwesend, als am 22. Juli im Rahmen des Testspiel-Krachers gegen den FC Erzgebirge Aue (der FCE gewann 1:0) die DDR-Meisterelf von 1964 als Betonfiguren enthüllt wurde. Darunter auch sein Großvater Alfred im blauen Oberteil, der die Mannschaft damals sensationell zur Meisterschaft geführt hatte.

Der Verein weiter: "Torsten kümmerte sich in den letzten Jahren intensiv um den Neubau der Förderschule in Gräfenhainichen, die in diesem Jahr eröffnet werden soll und deren Direktor er war."