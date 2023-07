Vorletzter Test, Saisonauftakt und viel Farbe bei der BSG Chemie Leipzig

Leipzig - Den heißen Temperaturen zum Trotz feierte die BSG Chemie Leipzig am Samstag den Saisonauftakt im Alfred-Kunze-Sportpark. Vor 2.080 Zuschauern rang man dem österreichischen Viertligisten Wacker Innsbruck gerade noch so ein 1:1 (0:1) ab.

Die Fans der BSG Chemie Leipzig sorgten mit vielen Farben für die passende Atmosphäre zum Saisonauftakt. © Leipzig Livereport

Nachdem man in der ersten Hälfte bereits in Rückstand gegangen war, schoss Alexander Bury mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleichstreffer für die Gastgeber (93.).

Ein versöhnliches Ergebnis, nachdem man am Freitag gegen Fulda-Lehnerz mit 0:3 das Nachsehen hatte.

Sind die Chemiker nun also bereit für den Regionalliga-Auftakt in zwei Wochen gegen die Bubis von Hertha BSC? Das wird sich wohl erst am kommenden Wochenende klären.

Dann findet die Generalprobe gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue statt.