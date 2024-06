Chemie Leipzig bekommt weitere Verstärkung zum Trainingsstart: Er spielte bereits in den USA!

Henry Koeberer (21) spielt in der nächsten Saison für Chemie Leipzig. © Chemie Leipzig

Der Linksverteidiger durchlief die Jugendteams des Hamburger SV, bevor es ihn in die USA zum Team der University of Nevada/Las Vegas, den UNLV Rebels, zog. Es folgten Engagements beim Oberligisten SV Rugenbergen sowie dem Eimsbütteler TV, dessen Mannschaft in der Regionalliga Nord spielt. Für die Hamburger schoss der 21-Jährige in der vergangenen Saison drei Tore.

In Leipzig soll Koeberer nun vor allem als Verstärkung auf der linken Außenbahn dienen, wie die BSG mitteilte. Zusammen mit Neu-Mann Terry Asare (26), dessen Wechsel nach Leutzsch am Samstag bekannt gegeben wurde, verfüge Trainer Miroslav Jagatic (47) nun über eine angenehme Flexibilität auf den Außen und Sicherheit nach hinten.

Koeberer über seinen Wechsel: "Mein Spielstil ist geprägt von Leidenschaft und Kampfgeist, was ich im engen und lauten AKS künftig unter Beweis stellen möchte. Mein Ziel war es, die nächsten Schritte bei einem Traditionsverein mit einer großen Fanbase zu gehen, daher freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Chemie Leipzig."