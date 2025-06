Nächster Neuer bei Chemie Leipzig - aber auch zwei Spieler weg: Wie radikal kann ein Umbruch sein?

Der Flügelstürmer Elias Ndukwe Oke (20, r.) kam 58-mal in der Regionalliga für die BSG Chemie Leipzig zum Einsatz. Jetzt musste er gehen. © Picture Point / Gabor Krieg

Denn nachdem der 1. FC Lokomotive Leipzig den Aufstieg in die 3. Liga durch das 0:3 in Havelse verpasst hat, musste auch der Tabellensiebzehnte der Regionalliga Nordost, Viktoria Berlin, eine Etage tiefer runter.

Eine Katastrophe für den Klub, der jetzt offenbar in Richtung Insolvenz rutscht. Und der Blick auf die Tabelle verrät: Chemie hatte Glück, dass sie nicht an dieser Stelle stehen. Nur zwei Punkte Vorsprung waren es am Ende auf die Hauptstädter - schlechteres Torverhältnis inklusive!

Nicht auszudenken, was bei Grün-Weiß los gewesen wäre, wenn man den Gang in die Oberliga hätte antreten müssen. Bei seinem Amtsantritt hatte Alipour nicht einmal verraten, ob sein Vertrag auch für die niedrigere Spielklasse gegolten hätte. Vermutlich nicht!

Glücklicherweise konnten die Chemiker den Worst Case noch einmal umgehen. Doch es war klar, dass es so nicht weitergeht. Kurz nach dem letzten Spiel gegen Jena (0:3) wurden direkt 13 Spieler verabschiedet. Es folgten noch Vereinslegende Manuel Wajer (30) und inzwischen auch Cemal Kaymaz (27) und Elias Ndukwe Oke (20), deren Abschied erst am Freitag verkündet wurde.



Am Samstag dann schon die Verkündung des siebten Neuzugangs. Innenverteidiger Marc Enke (21) wechselt von Hertha 03 Zehlendorf nach Leipzig-Leutzsch. Er unterschreibt für ein Jahr. "Vor allem das Auswärtsspiel mit Zehlendorf hier im Alfred-Kunze-Sportpark hat mich sehr beeindruckt, auch das Heimspiel in der Hinrunde. Ich freue mich sehr, meine nächsten Schritte vor einer so großen Kulisse zu gehen und mit der Mannschaft um Siege zu kämpfen", so der Kicker.