Chemie Leipzig verlängert mit seiner Nummer 10: "Grenzen gibt es keine!"

Dennis Mast (32) bleibt über den Sommer hinaus im Leutzscher Holz. © BSG Chemie Leipzig

Der Kontrakt des Mittelfeldspielers mit der Rückennummer 10 wurde um ein weiteres Jahr bis Sommer 2025 ausgedehnt.

"Wir sind uns einig, dass es zwischen uns einfach gut passt", so Mast in der Klub-Mitteilung. "Der Verein und die Verantwortlichen bringen mir großes Vertrauen entgegen, was untermauert wurde, indem man frühzeitig in die gemeinsame Planung der nächsten Saison gegangen ist."

Der gebürtige Rathenower sei "gespannt, wohin die gemeinsame Reise noch geht" und es gebe "gefühlt keine Grenzen. Ich verspreche, dass ich immer 100 Prozent bringen werde, um meinen Anteil im sportlichen Bereich zu leisten."

Sportvorstand Frank Kühne freut sich, dass die Nummer 10 an Bord bleibt: "Dennis überzeugt mit Übersicht und Verstand auf dem Feld, genauso aber auch neben dem Platz. Dennis ist ein echter Profi und wird damit auch weiterhin Vorbild für alle anderen in unserem Team sein!"