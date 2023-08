Chemie Leipzig verliert Heim-Test gegen Fünftligist

Chemie Leipzig hat den Test gegen Sandersdorf verloren. © Leipzig Livereport

Der Regionalligist hat ein Testspiel am Freitag gegen die SG Union Sandersdorf mit 1:2 (0:2) verloren.

Für den Fünftligisten trafen im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark Kai Wonneberger (13. Minute/Elfmeter) und kurz darauf Pascal Pannier (15.) zur 2:0-Halbzeitführung.

Chemies Manuel Wajer (90.) gelang wenige Augenblicke vor dem Abpfiff nur noch der Anschlusstreffer.

In der Regionalliga Nordost trifft die BSG, die am Sonntag beim 1:0 gegen Viktoria Berlin die ersten Punkte der jungen Saison holte, am Mittwoch (20.20 Uhr/MDR) auswärts auf Rot-Weiß Erfurt.