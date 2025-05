Erst geführt, dann gelitten und doch noch explodiert: Chemie-Leipzig-Knall kurz vor Schluss!

Leipzig - Keine Partie für schwache Nerven, wie so oft in dieser Saison. Die BSG Chemie Leipzig hat am Sonntag das Regionalliga-Spiel gegen Herthas Zweitvertretung in letzter Sekunde noch gerettet. Als keiner mehr damit gerechnet hat, fiel noch das befreiende 2:2 (1:2). Der Zähler könnte ganz wichtig im Abstiegskampf werden.