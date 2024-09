Fünfte Pleite in Folge: Altglienicke bleibt Chemie Leipzigs Angstgegner!

Leipzig - Die letzten vier Spiele zwischen der BSG Chemie Leipzig und VSG Altglienicke gingen allesamt an die Berliner. Torverhältnis: 13:1! Am Sonntag sollte es in der Regionalliga aus Chemiker-Sicht besser werden. Doch es gab wieder eine Pleite, am Ende stand es 0:3 (0:1).