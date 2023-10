Hattrick-Kirstein überragend! Chemie Leipzig schießt wieder Tore und besiegt Meuselwitz!

Endlich hatte die BSG Chemie Leipzig wieder etwas zu feiern. Nach einigen Partien ohne eigenen Treffer platzte endlich der Knoten und das Runde ging wieder ins Eckige. © Picture Point / Gabor Krieg

Das 1:0 für die Hausherren erzielte Michel Ulrich nach 27 Minuten. Leon Schmökels Eigentor sorgte für den unerwarteten Ausgleich (38.). Der ZFC ging aber kurz vor der Pause durch Rene Eckardt erneut in Führung (42.). Kirstein drehte mit seinem Doppelpack nach der Pause die Partie (51./55.). Der Stürmer machte dann in der Schlussphase mit seinem Hattrick noch den 4:2-Deckel auf die Partie (80.).

Meuselwitz-Trainer Georg-Martin Leopold nahm im Vergleich zur 1:2-Pleite gegen Energie Cottbus drei Veränderungen vor. Nils Miatke, Till Jacobi und Amer Kadric mussten auf die Bank. Dafür starteten Schmökel, Luca Bürger und Ulrich in der Startelf.

Chemie-Coach Miroslav Jagatic hingegen vertraute erstaunlicherweise der gleichen Elf, die in der Vorwoche 0:3 gegen VSG Altglienicke verloren hatte.

Und tatsächlich kamen die Gäste besser ins Spiel. Doch wieder einmal zeigte sich das alte Problem: Trotz guter Chancen trafen die Leutzscher den Kasten nicht.

Und so lief es ab, wie in den letzten Partien und der Gegner ging stattdessen in Führung. Nach einer Flanke von der rechten Seite sprang Andy Trübenbach am höchsten und traf mit dem Kopf aber nur den Pfosten. Ulrich machte das Ding dann aber aus fünf Metern rein (27.).

Danach wurde es kurios: Chemie bekam einen schmeichelhaften Strafstoß nach einem leichten Foul an Marcel Hilßner zugesprochen. Den fälligen Elfer, geschossen durch Denis Jäpel hielt Keeper Lukas Sedlak aber. Die anschließende Ecke fälschte Schmökel aber unglücklich ins eigene Tore ab - 1:1 (38.).