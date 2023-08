Hitzeschlacht im AKS! BSG Chemie Leipzig erkämpft sich Sieg gegen Rostock

Leipzig - Auf jede Niederlage folgt ein Sieg! Zumindest scheint das aktuell bei der BSG Chemie Leipzig der Fall zu sein, die sich am Samstagnachmittag eindrucksvoll bei mollig warmen Temperaturen mit 2:0 (2:0) gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock durchsetzen konnte.

In der Folge versuchten die Chemiker viel über Konter die Führung auszubauen. Die Norddeutschen agierten bis zur Halbzeit eher defensiv, kamen aufgrund einer konzentrierten Leistung der Grün-Weißen-Abwehr nur noch selten durch.

Direkt von Beginn an ging es gut zur Sache! Es gab sehenswerte Chancen auf beiden Seiten.

Alexander Bury brachte die Sachsen nach 17 Minuten im Alfred-Kunze-Sportpark in Führung. Denis Jäpel erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (40.).

Noch vor dem Pausenpfiff klingelte es ein zweites Mal im Rostocker Kasten. © Leipzig Livereport

Durch den Rückstand und den über 30 Grad in Leipzig wurde es auch in der zweiten Hälfte nicht leichter für Hansa. Da half es auch nicht, dass sich die Leipziger weiter zurückzogen und die Gäste laufen ließen.

Und so liefen die Minuten natürlich für die Leutzscher Seite runter. Chemie machte das richtig gut, verteidigte auch Mitte der zweiten Hälfte konsequent und erarbeitete sich sogar selbst noch Chancen.

Nach 79 Zeigerumdrehungen hatten die Grün-Weißen das 3:0 auf dem Fuß. Doch sowohl Jäpel als auch Dennis Mast konnten nicht vollenden - Max Hagemoser im Rostocker Kasten rettete stark.

Kurz vor Schluss kam der FC noch einmal. An der Mentalität lag es definitiv am Samstag bei den Gästen nicht. Aber am Ende konnten die Chemiker die drei Punkte trotzdem verdientermaßen im eigenen Rund behalten.