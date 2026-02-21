Kurioser Platzverweis für Jena, Bergmann hält Elfer - Trotzdem keine Punkte für Chemie Leipzig

Jena - Gut gespielt, aber sich nicht belohnt! Die BSG Chemie Leipzig hat das Auswärtsspiel in der Regionalliga Nordost beim FC Carl Zeiss Jena mit 1:2 (0:1) verloren. Beim Pflichtspieleinstand von Trainer Alexander Schmidt lagen Freude und Leid oft nah beieinander. Trotz Überzahl in der Schlussphase reichte es nicht für Punkte.

Beim ersten Pflichtspiel von Alexander Schmidt als neuem Trainer der BSG Chemie Leipzig unterlagen die Sachsen Carl Zeiss Jena mit 1:2. © BSG Chemie Leipzig / Christian Donner

Die entscheidenden Szenen im ersten Durchgang: In der 43. Minute gab es Elfmeter für die Gastgeber, weil Rodriguez Fantozzi Emeka Oduah im Strafraum foulte.

Sören Reddemann trat für Jena an, schoss nach links, doch BSG-Keeper Marcel Bergmann hatte die Ecke geahnt und parierte.

Doch der Jubel hielt nur kurz bei den Chemikern, die sich nur eine Minute später das 0:1 einfingen. Timon Burmeister durfte quer durch die Grün-Weißen Reihen marschieren und verwandelte dann unten links.

Schade aus Leipziger Sicht, denn die Gäste waren zuvor sehr gut im Spiel. Gerade in der Anfangsphase agierte der Abstiegskandidat mutig gegen den Tabellenzweiten.

Nur beim Abschluss fehlte das Zielwasser. Am nächsten dran am Treffer war Kay Seidemann. Sein Schuss ging aber ganz knapp rechts vorbei (38.). Bis auf einen Lattenkopfball von Carl Zeiss (34.) nach einem Fehler von Bergmann passierte in den ersten 45 Minuten nichts mehr.