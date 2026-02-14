Nächstes Ausrufezeichen! Chemie Leipzig gewinnt auch Blitz-Turnier

Ansbach - Drei Tage nach dem deutlichen 3:0 bei Hessen Kassel hat die von Absagen geplagte BSG Chemie Leipzig am Samstag ein Blitzturnier in Bayern gewonnen.

Durch zwei Siege gegen Ansbach und Bayreuth hat Chemie Leipzig das Blitzturnier gewonnen. © BSG Chemie Leipzig

Das Mini-Turnier unter Regionalligisten fand am Nachmittag auf Kunstrasen im Ansbacher Sport- und Freizeitzentrum statt.

Gegen Gastgeber SpVgg Ansbach, Zwölfter der Regionalliga Bayern, reichte Kay Seidemanns Treffer in der 50. Minute zum 1:0-Sieg.

Es folgte ein 2:1 gegen den Liga-Dreizehnten SpVgg Bayreuth. Julius Hoffmann (2. Minute) und Maxime Langner (29.) waren treffsicher, in der 10. Minute fiel der zwischenzeitliche Ausgleich.

Mit ordentlich Selbstvertrauen geht es für die Chemiker zurück nach Leipzig. Planmäßig soll es in der Regionalliga Nordost nächsten Samstag (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena weitergehen.