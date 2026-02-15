Vor Liga-Kracher gegen Jena: Was ist plötzlich mit Chemie Leipzig los?

Leipzig - Fast genau einen Monat ist es her, da hat Alexander Schmidt (57) als neuer Trainer der BSG Chemie Leipzig im TAG24-Interview noch die Alarmglocken geschlagen. In allen Teilen der Mannschaft gebe es noch Verbesserungsbedarf. Die Testspielpleiten gegen Magdeburg II ( 3:5 ) und Oberligist VFC Plauen ( 2:3 ) bestätigten den Eindruck. Seitdem ist viel passiert.

In den letzten Testspielen wurde die BSG Chemie Leipzig immer besser. Die Mannschaft scheint inzwischen gewappnet für den Ligastart 2026. © BSG Chemie Leipzig/Sebastian Bloch

Der Vertreter der Regionalliga Nordost startete eine Wintertransfer-Offensive. Gleich sieben (!) neue Kicker wurden geholt, um Grün-Weiß zu verstärken und aus dem Tabellenkeller zu holen. Größter Coup dabei dürfte sicherlich die Verpflichtung von Kay Seidemann (25) sein, der sein Können auch schon mehrfach unter Beweis gestellt hat.

Der ungewöhnlich harte Winter verhinderte bislang einen normalen Spielbetrieb. Die BSG hat im Jahr 2026 noch kein einziges Pflichtspiel bestreiten können.

Dafür bekam Schmidt extra lang Zeit, um seine neuen Schützlinge ins Team zu integrieren. Woche für Woche wurden andere Tests ausgemacht. Zuletzt gewannen die Chemiker am Samstag ein Blitzturnier bei der SpVgg Ansbach durch ein 1:0 gegen den Gastgeber und ein 2:1 gegen die SpVgg Bayreuth.

Auffällig: Der Motor kommt immer besser ins Rollen! Schmidt sagte, dass das gebrochene Selbstvertrauen nach dem katastrophalen Halbjahr der Chemiker nur durch Erfolgserlebnisse wiederhergestellt werden kann. Nach sechs Siegen am Stück könnte die Brust entsprechend tatsächlich inzwischen wieder breiter sein.