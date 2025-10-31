Platzsperre in Berlin: Chemie-Leipzig-Fans nach Spielabsage sauer
Leipzig/Berlin - Eigentlich sollte die BSG Chemie Leipzig am Freitagabend auf den FC Hertha 03 Zehlendorf treffen. Doch die Partie wurde kurzfristig abgesagt.
Grund dafür seien die schlechten Platzverhältnisse bei den Gegnern aus Berlin, informierte Chemie unter anderem auf ihrer Facebook-Seite.
"Das zuständige Bezirksamt hat eine Platzsperre verhängt", hieß es zu den Hintergründen.
19 Uhr sollte das Spiel eigentlich in dem Stadion Lichterfelde starten.
Die Fans zeigen sich in der Kommentarspalte verständnislos über die kurzfristige Absage.
"Es ist einfach nur willkürlich, skandalös und kostet Vereinen und Fans nur Geld wie Nerven", ärgert sich eine Person und ist nicht die Einzige, die den angegebenen Grund als vorgeschobene Ausrede ansieht.
Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa