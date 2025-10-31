Platzsperre in Berlin: Chemie-Leipzig-Fans nach Spielabsage sauer

Eigentlich sollten die BSG Chemie Leipzig am Freitagabend auf den FC Hertha 03 Zehlendorf treffen. Doch die Partie wurde kurzfristig abgesagt.

Von Lisa Marie Peisker

Kein Spielantritt für die Herren der BSG Chemie Leipzig: Aufgrund von schlechter Platzverhältnisse wurde die Partie gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf abgesagt. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

Grund dafür seien die schlechten Platzverhältnisse bei den Gegnern aus Berlin, informierte Chemie unter anderem auf ihrer Facebook-Seite.

"Das zuständige Bezirksamt hat eine Platzsperre verhängt", hieß es zu den Hintergründen.

19 Uhr sollte das Spiel eigentlich in dem Stadion Lichterfelde starten.

Die Fans zeigen sich in der Kommentarspalte verständnislos über die kurzfristige Absage.

"Es ist einfach nur willkürlich, skandalös und kostet Vereinen und Fans nur Geld wie Nerven", ärgert sich eine Person und ist nicht die Einzige, die den angegebenen Grund als vorgeschobene Ausrede ansieht.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

