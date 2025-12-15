BSG Chemie Leipzig im freien Fall

Leipzig - Wie sehr muss man sich als Fan Sorgen um die BSG Chemie Leipzig machen? Aktuell geht es beim Vertreter der Regionalliga Nordost drunter und drüber. Nach dem Rauswurf von Trainer Adrian Alipour (47) sind nun auch noch Uwe Thomas und Daniel Heinze aus der Sportlichen Leitung weg, wie Grün-Weiß am Montag mitteilte . Klingt alles nicht wirklich nach besinnlicher Weihnacht in Leutzsch.

Bis auf die letzten Minuten war die BSG Chemie Leipzig am Sonntag gegen den Greifswalder FC komplett unterlegen, spielte teils wie ein Absteiger. © Picture Point / Roger Petzsche

Nach der Niederlage gegen den Greifswalder FC am Sonntag (2:3), bei der Grün-Weiß gerade im ersten Durchgang wie ein Absteiger agierte, steht der Klub in der Winterpause mit 13 Zählern auf Platz 16. Dahinter rangieren nur noch der FC Eilenburg (12 Punkte) und Hertha Zehlendorf (8 Punkte).

Gut: Eilenburg hat schon ein Spiel mehr auf dem Konto. Zehlendorf dagegen eines weniger als Chemie. Das direkte Aufeinandertreffen muss noch nachgeholt werden.

Sportlich ist also noch nicht alles verloren, BFC Dynamo auf Rang 15 aber schon vier Punkte entfernt. Und steigt Erzgebirge Aue aus der 3. Liga ab, wird nicht nur der letzte Platz in der Regionalliga runtermüssen - eine prekäre Situation.

Ein Grund mehr dafür, dass es eine starke Führung braucht, um den Klub wieder auf Kurs zu führen.

Alipour brannte für den Verein, konnte das Ruder aber nie richtig herumreißen und musste zuletzt gegen den FSV Zwickau (1:2) und den 1. FC Magdeburg II (1:2) hilflos dabei zusehen, wie einfache Patzer seiner Mannschaft einen Punktgewinn verhinderten.