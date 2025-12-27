Wie kommt man da wieder raus? Absolutes Katastrophen-Jahr für Chemie Leipzig!

Leipzig - Luft holen in Leutzsch! Die letzten Wochen haben die BSG Chemie Leipzig extrem viel Kraft gekostet. Sportlich hängt der Haussegen schief, eine Vereinsführung muss noch aufgestellt werden. Trotzdem möchte man auch beim Regionalligisten ein paar besinnliche Tage haben.

In der Winterpause muss möglichst ein sehr guter Trainer gefunden werden, der die Spieler der BSG Chemie Leipzig wieder aufpäppeln kann. © Picture Point / Roger Petzsche

Aber klar: Die Chemiker hatten sich diese Saison ganz anders vorgestellt! Im Sommer leitete der Klub einen Umbruch ein, wie man ihn bei Grün-Weiß selten zuvor gesehen hat.

13 Spieler verließen aus unterschiedlichen Gründen den Verein. Kurz darauf wurde fast täglich ein Neuzugang präsentiert. Stürmer Stanley Ratifo (31) heizte die Fans zusätzlich noch an, sagte im TAG24-Interview: "Vom Potenzial her, wenn wir wirklich funktionieren und das abrufen, was der Trainer von uns verlangt, wenn wir Spaß haben - dann können wir was schaffen. Im Endeffekt liegt es an uns."

Doch was folgte, war eine Katastrophe. Unter Trainer Adrian Alipour (47) vergeigte Chemie den kompletten Auftakt, verlor sechsmal in Folge und schaffte es erst beim damaligen Tabellenführer, dem Halleschen FC, überraschend den ersten Punkt zu holen.

So wirklich konnte sich das Team aber auch darüber nicht freuen, weil es im Nachgang der Partie zu heftigen Szenen auf dem Platz kam.

Auch in den Wochen danach kehrte zu keinem Zeitpunkt Ruhe in den Klub. Im Dezember dann der Knall: Alipour wurde entlassen, Uwe Thomas und Daniel Heinze zogen sich nach Unstimmigkeiten in der Führungsriege aus der Sportlichen Leitung zurück. Ein Scherbenhaufen in Grün-Weiß, dazu Platz 16 in der Regionalliga und eben die akute Abstiegsangst.