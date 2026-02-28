Massives Polizei-Aufgebot in Leipzig: Wie sehr eskaliert das Spiel dieses Mal?

Leipzig - Eskalations-Gefahr am Sonntag in Leipzig! Um 14 Uhr treffen in der Regionalliga Nordost die BSG Chemie Leipzig und der Hallesche FC aufeinander. Nicht erst seit dem Hinspiel ( 0:0 ) ist klar, dass es dort ordentlich knallen kann.

Im Hinspiel ging es auf und neben dem Platz hitzig zu. Dass beide Teams nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen sind, ist bekannt. © Picture Point/S. Sonntag

Die Polizei ist auf alles vorbereitet, wird mit einem Großaufgebot von mehreren Hundertschaften plus Wasserwerfern und Pferdestaffel vor Ort sein.

In einer Pressemeldung heißt es: "Die Polizeidirektion Leipzig hat die Geschehnisse vom Hinspiel in Halle im Blick; die Trennung der beiden Fanlager wird ein Schwerpunkt des Einsatzes sein."

In besagtem Hinspiel kochten die Emotionen extrem hoch, was sogar in einem Platzsturm resultierte, bei dem die BSG-Spieler zur Selbstverteidigung gezwungen wurden. Szenen, die dieses Mal hoffentlich ausbleiben.

"Es ist eine sehr spezielle Ausgangslage und das Thema Sicherheit schwebt so ein bisschen über allem. Das Auswärtskontingent für unsere Fans wurde ja bereits auf 500 Karten reduziert. Außerdem müssen wir eigene Ordner mitbringen, die sich um die Absicherung an unserem Block kümmern werden. Wir werden auch schon sehr früh Polizeibegleitung für unseren Mannschaftsbus bekommen", so HFC-Sportchef Daniel Meyer (46) im Vorfeld der Partie.

Chemie-Coach Alexander Schmidt (57) fügte auf der Pressekonferenz hinzu: "Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es nur ums Sportliche geht. Das sind zwei große Klubs, mit gutem Namen."