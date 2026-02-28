Massives Polizei-Aufgebot in Leipzig: Wie sehr eskaliert das Spiel dieses Mal?

Die BSG Chemie Leipzig empfängt am Sonntag den Halleschen FC in der Regionalliga Nordost. Es könnte hitzig werden.

Von Michi Heymann

Leipzig - Eskalations-Gefahr am Sonntag in Leipzig! Um 14 Uhr treffen in der Regionalliga Nordost die BSG Chemie Leipzig und der Hallesche FC aufeinander. Nicht erst seit dem Hinspiel (0:0) ist klar, dass es dort ordentlich knallen kann.

Im Hinspiel ging es auf und neben dem Platz hitzig zu. Dass beide Teams nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen sind, ist bekannt.
Im Hinspiel ging es auf und neben dem Platz hitzig zu. Dass beide Teams nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen sind, ist bekannt.  © Picture Point/S. Sonntag

Die Polizei ist auf alles vorbereitet, wird mit einem Großaufgebot von mehreren Hundertschaften plus Wasserwerfern und Pferdestaffel vor Ort sein.

In einer Pressemeldung heißt es: "Die Polizeidirektion Leipzig hat die Geschehnisse vom Hinspiel in Halle im Blick; die Trennung der beiden Fanlager wird ein Schwerpunkt des Einsatzes sein."

In besagtem Hinspiel kochten die Emotionen extrem hoch, was sogar in einem Platzsturm resultierte, bei dem die BSG-Spieler zur Selbstverteidigung gezwungen wurden. Szenen, die dieses Mal hoffentlich ausbleiben.

Nachholer erneut abgesagt! Chemie reist wieder nicht nach Berlin
BSG Chemie Leipzig Nachholer erneut abgesagt! Chemie reist wieder nicht nach Berlin

"Es ist eine sehr spezielle Ausgangslage und das Thema Sicherheit schwebt so ein bisschen über allem. Das Auswärtskontingent für unsere Fans wurde ja bereits auf 500 Karten reduziert. Außerdem müssen wir eigene Ordner mitbringen, die sich um die Absicherung an unserem Block kümmern werden. Wir werden auch schon sehr früh Polizeibegleitung für unseren Mannschaftsbus bekommen", so HFC-Sportchef Daniel Meyer (46) im Vorfeld der Partie.

Chemie-Coach Alexander Schmidt (57) fügte auf der Pressekonferenz hinzu: "Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es nur ums Sportliche geht. Das sind zwei große Klubs, mit gutem Namen."

BSG Chemie Leipzig und der Hallesche FC brauchen beide den Sieg

Die Polizei hatte im Hinspiel ordentlich zu tun. Trotzdem konnte ein Platzsturm nicht verhindert werden.
Die Polizei hatte im Hinspiel ordentlich zu tun. Trotzdem konnte ein Platzsturm nicht verhindert werden.  © picture point/Sven Sonntag

Gut wäre es auf jeden Fall, wenn es neben dem Platz friedlich bleibt. Denn sportlich geht es für beide Teams um sehr viel. Nach dem überraschenden Sieg des FC Eilenburg über Carl Zeiss Jena (2:1) ist es für die Chemiker im Tabellenkeller noch düsterer geworden.

"Wir werden alles dafür tun, um die drei Punkte hier zu behalten", so Schmidt auch deshalb in Kampflaune.

Klar aber auch, dass der HFC unbedingt gewinnen will, um vielleicht doch noch einmal im Aufstiegsrennen mitzuspielen.

Vor Liga-Kracher gegen Jena: Was ist plötzlich mit Chemie Leipzig los?
BSG Chemie Leipzig Vor Liga-Kracher gegen Jena: Was ist plötzlich mit Chemie Leipzig los?

Das Remis im Hinspiel war so etwas wie der negative Wendepunkt des Klubs, der zuvor nicht einen Punkt hatte liegenlassen und in der Folge nicht mehr so richtig in die Spur kam.

Titelfoto: picture point/Sven Sonntag

Mehr zum Thema BSG Chemie Leipzig: