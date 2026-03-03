Chemie Leipzigs Sorgen werden immer größer

Leipzig - Nach den zahlreichen guten Tests im Winter war die Aufbruchstimmung bei der BSG Chemie Leipzig definitiv zu spüren. Unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt (57) und mit einigen Verstärkungen an Bord sollte die sportliche Wende geschafft werden. Nach zwei Pflichtspielen im Jahr 2026 herrscht allerdings schon wieder etwas Ernüchterung.

Chemie Leipzigs Trainer Alexander Schmidt (57) startete mit zwei Pflichtspielniederlagen in sein neues Amt. © Roger Petzsche / PICTURE POINT

Gegen Carl Zeiss Jena (1:2) und gegen den Halleschen FC (0:2) gab es jeweils keine Punkte. Zugegeben, die Gegner zum Einstand des neuen Manns an der Seitenlinie hätten auch nicht viel schwerer sein können.

Konkurrent im Abstiegskampf, der FC Eilenburg, schaffte es aber am vergangenen Freitag, den Erstgenannten mit 2:1 zu besiegen und Chemie somit tiefer in den Tabellenkeller zu drücken.

Zwei große Probleme lassen sich bei den Grün-Weißen identifizieren. Die eigene Abwehr-Schwäche bei Standards und die zu geringe Torgefahr, die nach den Tests im Winter eigentlich überwunden schien.

Gerade gegen Halle hatte man als Zuschauer nicht das Gefühl, dass offensiv eine Aufholjagd möglich ist. "Man hat einfach gemerkt, wenn wir nach vorne nicht so diese Chancen kreieren, dass es dann schwierig wird, insgesamt als Sieger vom Platz zu gehen", resümierte Schmidt folglich dann auch nach der Partie.

Problematik jetzt: Einfacher wird es nicht!