Sieben Monate nicht gespielt: Chemie Leipzig verlängert trotzdem mit Offensiv-Mann

Leipzig - Während Chemie Leipzig auf dem Platz weiterhin um den Klassenerhalt kämpft, wurde hinter den Kulissen eine erste Vertragsverlängerung abgewickelt.

Robin Friedrich (23) soll bis mindestens 2027 in Leutzsch bleiben. © BSG Chemie Leipzig

Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, erhält Offensiv-Mann Robin Friedrich (23) einen neuen Vertrag bis 2027, inklusive Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr.

Friedrich hatte im vergangenen September im Spiel gegen den BFC Dynamo einen Kreuzbandriss erlitten und fehlt den Leutzschern seitdem.

Cheftrainer Alexander Schmidt (57) lobt den 23-Jährigen, der trotz der schweren Verletzung "den Kopf nicht in den Sand gesteckt" habe: "Dazu ist er immer Teil der Mannschaft geblieben, hat seinen Mitspielern moralische Unterstützung gegeben."

Auch Friedrich selbst betont in einem ersten Statement die Bedeutung der Verlängerung in seiner momentanen Situation. "Die Zeit nach meinem Kreuzbandriss war für mich die schwerste meines Lebens", so der 23-Jährige.

Und weiter: "In dieser Zeit habe ich gespürt, was es heißt, Teil dieses Vereins zu sein. Die Unterstützung, das Vertrauen und der Rückhalt, sowohl vom Verein als auch von meinen Mitspielern und dem gesamten Umfeld, waren alles andere als selbstverständlich. Deshalb bin ich umso dankbarer, meinen Weg hier bei Chemie weitergehen zu können."