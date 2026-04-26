Chemie Leipzigs Weigel: Erst unverzichtbar, dann verletzt und nun bald weg?

Leipzig - Julian Weigel (24) hat eine extrem krasse Saison hinter sich. So viele Höhen und Tiefen, wie der Innenverteidiger der BSG Chemie Leipzig in dieser Spielzeit erlebt hat, könnten glatt ein Schleudertrauma verursachen. Die Frage, die aber nun im Raum steht: Wie geht es weiter?

Julian Weigel (24) stand für die BSG Chemie Leipzig 2026 nicht einmal auf dem Rasen. Unter anderem gegen Hertha Zehlendorf reichte es nicht für den Kader. © Picture Point / Gabor Krieg

Rückblick: Zu Beginn der Saison, damals noch unter Trainer Adrian Alipour (47), war Weigel quasi unverzichtbar in der Abwehr der Chemiker.

Mit seiner robusten Art sicherte sich der "Panzer" seinen Stammplatz, auch wenn die Ergebnisse bei den Sachsen zu Beginn der Saison absolut nicht passten.

Dann kam das 0:0 in Halle. Platzsturm der HFC-Fans, Weigel mittendrin, als die gegnerischen Anhänger auf die Spieler zurannten.

Weil er sich wehrte, wurde er vom NOFV auch noch gesperrt. Chemie zeigte sich sauer, brachte aber nichts.

Als dann bei den Grün-Weißen alles drunter und drüber ging, verletzte sich Weigel. Dem neuen Trainer Alexander Schmidt (57) konnte er sich zu Beginn des Jahres quasi gar nicht präsentieren.

Die Folge: kein Einsatz im Jahr 2026. Das bleibt womöglich auch nach den letzten drei verbleibenden Ligaspielen so. Und danach?