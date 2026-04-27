Geht der Top-Stürmer? Chemie Leipzig in der Ratifo-Falle

Leipzig - Er ist die Lebensversicherung der BSG Chemie Leipzig in dieser Saison! Mit zwölf Toren und vier Vorlagen in der Regionalliga Nordost sorgt Stanley Ratifo (31) in der aktuell schwierigen Spielzeit der Sachsen maßgeblich dafür, dass der Katastrophen-Abgang in die Oberliga womöglich ausbleibt. Doch wie es weitergeht, scheint unklar.

Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:0 ebnete Stanley Ratifo (31, M.) den Weg zum wichtigen Sieg für die BSG Chemie Leipzig gegen Zehlendorf. © Picture Point / Roger Petzsche

Auch am Samstagnachmittag beim 4:2 der Grün-Weißen gegen Hertha Zehlendorf stürmte sich der Nationalspieler Mosambiks wieder zu einem Matchwinner.

Durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 und seine Traumvorlage für Mitspieler Kay Seidemann (26), der daraufhin das 2:0 erzielte, konnte die bis dahin gut aufgelegte Berliner Abwehrreihe geknackt werden.

Gut für Chemie - und schlecht. Denn die Qualität des Angreifers ist längst kein Geheimnis mehr. Und dass sein Vertrag in Leutzsch im Sommer ausläuft, auch nicht.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass er in der nächsten Saison noch da ist. Stan fühlt sich hier sehr wohl, ist enorm wichtig für die Mannschaft. Ich hab das schon platziert bei den Leuten oben, die die Kasse aufmachen, dass wir ihn unbedingt halten wollen", so sein Trainer Alexander Schmidt (57) optimistisch auf TAG24-Nachfrage.

Fakt ist aber, dass es durchaus Zweifel an einer Ratifo-Zukunft in Leutzsch gibt. Auch wenn bei einem Verbleib in der Regionalliga davon ausgegangen werden darf, dass Schmidt das Team umkrempeln und das Ziel für die kommende Saison sicherlich sein wird, nicht nur gegen den Abstieg zu spielen, haben die vorigen zwei Saisons Spuren hinterlassen.

Ein ambitionierter Spieler wie Ratifo, der in der Nationalmannschaft beständig gegen Weltklasse-Spieler wie Yan Diomande (19) von RB Leipzig oder Mohamed Salah (33) vom FC Liverpool antreten darf, träumt mit seinen 31 Jahren wahrscheinlich auch noch einmal davon, bei einem größeren Klub aufzulaufen.