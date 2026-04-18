So gut wie nie in dieser Saison! Chemie Leipzig feiert den nächsten Keller-Dreier
Leipzig - Nach dem spektakulären Sieg gegen den Stadtrivalen ist die BSG Chemie Leipzig auch gegen Hertha II nicht zu schlagen. Durch ein spätes Tor von Kay Seidemann (26) nehmen die Leipziger drei Punkte mit nach Hause und stehen dadurch vorerst nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.
Die Anfangsphase des Spiels gehörte klar Chemie Leipzig. In den ersten Minuten pressten sie früh und überrumpelten den Gegner, konnten den Ball aber nicht im Tor der Herthaner platzieren.
Doch auch die Berliner kamen mehr und mehr ins Spiel und forderten Chemie-Keeper Marcel Bergmann (27).
Trotzdem endete die erste Spielhälfte ohne Tore.
In der zweiten Halbzeit näherte sich die Hertha wieder dem Tor der Grün-Weißen, aber Chemie verteidigte den eigenen Kasten. In der 73. Minute hätten die Leipziger beinahe den ersehnten Führungstreffer erzielt, doch Stanley Ratifo (31) traf nur den rechten Pfosten.
Vor allem in der Schlussphase wurde es dann heiß. Hertha vergab in der 75. Minute eine Großchance, in der 81. Minute ließ Ratifo die nächste Möglichkeit liegen.
Erst in der 83. Minute erlöste Kay Seidemann (31) dann endlich die Leipziger und erzielte die verdiente 1:0-Führung. Hertha II hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen. Das Team von Alexander Schmidt (57) jubelte mit den angereisten Fans über die wichtigen drei Punkte.
Titelfoto: Matthias Koch