So gut wie nie in dieser Saison! Chemie Leipzig feiert den nächsten Keller-Dreier

Leipzig - Nach dem spektakulären Sieg gegen den Stadtrivalen ist die BSG Chemie Leipzig auch gegen Hertha II nicht zu schlagen. Durch ein spätes Tor von Kay Seidemann (26) nehmen die Leipziger drei Punkte mit nach Hause und stehen dadurch vorerst nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Kay Seidemann (#17) erzielte spät das immens wichtige Siegtor. © Matthias Koch

Die Anfangsphase des Spiels gehörte klar Chemie Leipzig. In den ersten Minuten pressten sie früh und überrumpelten den Gegner, konnten den Ball aber nicht im Tor der Herthaner platzieren.

Doch auch die Berliner kamen mehr und mehr ins Spiel und forderten Chemie-Keeper Marcel Bergmann (27).

Trotzdem endete die erste Spielhälfte ohne Tore.

In der zweiten Halbzeit näherte sich die Hertha wieder dem Tor der Grün-Weißen, aber Chemie verteidigte den eigenen Kasten. In der 73. Minute hätten die Leipziger beinahe den ersehnten Führungstreffer erzielt, doch Stanley Ratifo (31) traf nur den rechten Pfosten.

Vor allem in der Schlussphase wurde es dann heiß. Hertha vergab in der 75. Minute eine Großchance, in der 81. Minute ließ Ratifo die nächste Möglichkeit liegen.