Stanley Ratifo im Interview: Darum habe ich Chemie Leipzig verlassen

Leipzig/Halle - Ein Beben ging am Dienstag durch Leutzsch! Stanley Ratifo (31) hat sich nach zwei Jahren im Trikot der BSG Chemie Leipzig für einen Wechsel zum Ligarivalen Hallescher FC entschieden. TAG24 hat sich mit dem Stürmer über seine Beweggründe unterhalten.

Stanley Ratifo (31) kurz nach seinem Wechsel 2024 zur BSG Chemie Leipzig. Zwei Jahre lang sollte seine Zeit in Leutzsch gehen. © Picture Point / Roger Petzsche

Um die zu verstehen, muss man etwas in der Zeit zurückgehen. Der gebürtige Hallenser war 2014 bereits Teil des HFC, war dort aber, wie er sagt "psychisch noch nicht bereit, Fuß in der dritten Liga zu fassen". Trotzdem war die Verbindung zu Stadt und dem "einen großen Klub" dort schon groß.

Ratifo blieb als Goalgetter im Spiel, entwickelte sich in Auerbach, Köln, Pforzheim und letztendlich bei Chemie weiter.

"Und jetzt ist es an der Zeit zu sagen: Du holst vielleicht die Meisterschaft in deiner Heimatstadt. All das, was du an Erfahrung gesammelt hast, bringst du auf den Platz, um das Maximum zu geben, um dieses Ziel zu erreichen. Und für mich, um danke zu sagen, dass ich mein Fußballerleben durch meine ersten großen Schritte hier so leben konnte. Das war mein größter Grund für den Wechsel."

Drei Wochen lang hätte sich der Nationalspieler Mosambiks ganz genau überlegt, ob er diesen Weg gehen will. Angebote mehrerer Drittligisten ließ er aus. Auch zu Erzgebirge Aue hätte er wohl gehen können. Am Ende wurde es aber der HFC, weil unter anderem Teamleiter Mario Nickeleit (56) dem Offensivmann ein gutes Gefühl gegeben habe.

"Ich bin ein Junge aus der Südstadt, einem Brennpunkt aus Halle an der Saale. Bin groß geworden zwischen Rassismus, Plattenbau und anderem Dreck. Ich war dort auf dem Bolzplatz und fand mit dem Fußball die Liebe meines Lebens. Und dann ist da der große Fußballklub – und du sagst dir als kleiner Stift, dass du da auch mal spielen willst."