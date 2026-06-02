Trotz Rekord-Vertragsangebot: Chemie Leipzig verliert Star-Stürmer an Liga-Rivalen

Leipzig - Jetzt ist es offiziell: Stanley Ratifo (31) wird Chemie Leipzig zur neuen Saison verlassen.

Stanley Ratifo (31) wird in der kommenden Saison nicht mehr für Chemie Leipzig, sondern für den HFC spielen. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Mittelstürmer wird ab der neuen Spielzeit in seiner Heimatstadt für den Halleschen FC und damit auch einen direkten Liga-Rivalen auflaufen.

Demnach sei die finale Entscheidung von Seiten des Spielers erst am heutigen Dienstag gefallen, so die Chemiker auf ihren Social-Media-Kanälen.

Ein harter Schlag für den Verein: "Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um Stanley Ratifo als Leistungsträger und Gesicht unserer Mannschaft zu einem Verbleib zu bewegen – finanziell wie ideell."

So habe die BSG ihrem Star-Spieler ein Vertragspaket in einem bei ihnen "noch nicht dagewesenen Umfang" inklusive Kapitänsbinde angeboten, darüber hinaus noch eine Perspektive im Verein über seine aktive Karriere hinaus.

Laut Cheftrainer Alexander Schmidt (57) sei der Verein "an seine Grenzen und darüber hinaus gegangen". Aber all das hat dem mosambikanischen Nationalspieler nicht gereicht.