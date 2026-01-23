Vierter Neuzugang in drei Tagen: Chemie Leipzig macht seine Kabine voll

Leipzig - Julian Bell (23) ist am dritten Tag hintereinander bereits der vierte Neuzugang bei der BSG Chemie Leipzig .

Außenverteidiger Julian Bell (23) ist neu bei Chemie Leipzig. © BSG Chemie Leipzig

Der Rechtsverteidiger hatte erst am Donnerstag seinen Vertrag bei der finanziell angeschlagenen SpVgg Bayreuth aufgelöst und schließt sich einen Tag später den Leutzschern an.

Beim Team aus der Regionalliga Bayern stand er nur vier Monate unter Vertrag, hat im Leipziger Westen jetzt bis Ende der Saison unterschrieben. Der bei 1860 München ausgebildete Abwehrspieler bringt die Erfahrung aus 71 Regionalliga- und 36 Oberligaspielen mit.

"Mit Julian Bell bekommen wir einen absoluten Mentalitätsspieler", freut sich Trainer Alexander Schmidt (57). "Er ist super ausgebildet, griffig im Zweikampf, schnell und körperlich voll auf der Höhe."

Bell selbst griff in die Floskelkiste: "Ich kann es gar nicht abwarten, auf dem Platz zu stehen und für Mannschaft und Fans zu kämpfen. Ich möchte Siege einfahren und schöne Momente erleben."