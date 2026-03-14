1000 Fans begleiten Erfurt am Samstag nach Chemnitz: Sorgt "Azubi" Marx fürs Offensiv-Spektakel?

Chemnitz - Gibt es am Samstag (Anstoß 14 Uhr/MDR live) im Stadion an der Gellertstraße wieder ein Offensiv-Spektakel?

Dejan Bozic (33) hat derzeit mit einer Sprunggelenk-Verletzung zu kämpfen. © picture point/Sven Sonntag

In der Hinrunde erkämpfte sich der CFC beim FC Rot-Weiß Erfurt mit zwei späten Toren ein 2:2. Am Samstag stehen sich beide Teams in Chemnitz gegenüber.

8000 Zuschauer kamen in Erfurt beim Ostklassiker auf ihre Kosten. Mit einem gut gefüllten Stadion - im Vorkauf gingen weit mehr als 5000 Tickets weg - wird auch im Rückspiel gerechnet. 1000 Gästefans begleiten RWE.

Die Thüringer stellen mit 43 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga. Die Himmelblauen ließen das Netz seit Jahresbeginn oft zappeln, trafen in fünf Spielen elfmal.

Ihr bester Torjäger wird zum Anpfiff mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Bank sitzen: Dejan Bozic (33) kuriert eine Sprunggelenk-Verletzung aus.

Vor einer Woche beim 1:3 in Halle stellte sich der 13-fache Saison-Torschütze in den Dienst der Mannschaft, saß auf der Bank. So soll es wohl auch gegen Erfurt laufen. Trainer Benjamin Duda: "Man wird sehen, ob es zum Teileinsatz reichen wird."