CFC-Kapitän Bozic erkrankt: Platzt das Duell der beiden Top-Torjäger?

Chemnitz - Der Chemnitzer FC bläst nach einer durchwachsenen Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost zum Angriff auf Platz sechs! Dafür muss am Sonntag beim Tabellennachbarn VSG Altglienicke ein Sieg her. Gespielt wird am Sonntag (14 Uhr) in Fürstenwalde.

CFC-Kapitän Dejan Bozic (33) kämpft derzeit mit einem Magen-Darm-Infekt. Er wird beim Spiel gegen die VSG Altglienicke nicht dabei sein. © picture point/Sven Sonntag

Allerdings wird der beste Angreifer der Himmelblauen nicht dabei sein. Dejan Bozic (33) meldete sich am Freitag krank. "Er hat einen Magen-Darm-Infekt. Wir werden die nächsten zwei Nächte abwarten", weiß Trainer Benjamin Duda (37), dass es zeitlich eng wird.

Muss Bozic daheimbleiben, fällt das Duell der besten Regionalliga-Torjäger ins Wasser. Jonas Nietfeld (32, VSG) führt mit 19 Treffern die Torjäger-Liste in der Nordost-Staffel an. Bozic traf 15-mal, zuletzt beim 3:2-Heimsieg der Duda-Elf gegen den ZFC Meuselwitz.

Während Nietfeld in dieser Saison alle Punktspiele bestritt, stand Bozic nur an 22 von 31 Spieltagen für die Chemnitzer auf dem Platz.

Nichts Neues konnte Duda in Sachen Vertragsverlängerung verkünden. "Dass Dejan eine Option besitzt, wurde bereits öffentlich thematisiert. Unser Sportdirektor Chris Löwe arbeitet intensiv daran, den Vertrag unabhängig davon zu verlängern. Er ist in einem engen Austausch mit Dejan."