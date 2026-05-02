"Wir setzen ihn nicht vor die Tür"! Deshalb muss CFC-Kapitän Müller nach acht Jahren gehen
Chemnitz - Neun Spieler werden den Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC nach dieser Saison verlassen. Die Namen präsentierte Sportdirektor Chris Löwe (37) zwei Tage nach der enttäuschenden 0:2-Landespokal-Pleite gegen den FC Erzgebirge Aue.
Dass Tobias Müller (32) auf der Streichliste stand, hat nicht wenige Anhänger der Himmelblauen überrascht. Löwe wollte sich vor gut einer Woche nicht zu einzelnen Personen erklären, verwies auf einen späteren Zeitpunkt.
Auf der Pressekonferenz vor dem Sonntag-Spiel bei der VSG Altglienicke stand Trainer Benjamin Duda (37) den anwesenden Medienvertretern Rede und Antwort. TAG24 fragte beim Fußball-Lehrer zur Personalie Tobias Müller nach.
Duda lieferte eine ehrliche Antwort: "Bei der Entscheidung spielte natürlich seine Verletzungshistorie mit rein." In der vergangenen Saison - ab dem 7. Spieltag stand Duda beim CFC an der Seitenlinie - bestritt Müller von möglichen 34 Regionalliga-Partien nur 22.
In dieser Saison sieht es nicht viel besser aus: 20-mal kam der Kapitän zum Einsatz. Derzeit befindet sich Müller nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel in der Reha. Alles deutet darauf hin, dass er in den letzten drei Saisonspielen nicht auf den Rasen zurückkehren wird.
CFC-Trainer Benjamin Duda will Tobias Müller durch "etwas Neues, Frisches" ersetzen
Fakt ist: Müller wird nach acht Jahren beim CFC nicht vom Hof gejagt! Das hatte Löwe bereits in der Vorwoche betont. Und das bestätigte Duda: "Die Entscheidung hat sich im offenen Austausch mit Tobi so entwickelt. Wir setzen diesen verdienten Spieler nicht mir nichts, dir nichts vor die Tür."
Duda konnte sich auf seinen Kapitän immer verlassen - auf und neben dem Platz. "Er ist ein herausragender Mensch, ein überragender Typ. Trotzdem mussten wir die letzten zwei Jahre, seitdem Chris die Kader-Zusammenstellung betreibt und weitestgehend mit mir zusammenarbeitet, reflektieren: Wie lief es in dieser Zeit, wie war die Verfügbarkeit. Logischerweise lässt dann auch dieser verdienstvolle Spieler seine eigene Entscheidung reifen, bevor es dann gemeinsam mit uns zu diesem Ergebnis kam."
Müller soll im zentralen Mittelfeld des CFC durch "etwas Neues, Frisches" (O-Ton Duda) ersetzt werden.
Wo und ob es für den gebürtigen Oberlausitzer auf dem Fußballplatz weitergeht, ist offen. Müller feierte am 1. Februar 2013 (0:0 gegen Duisburg) mit 18 Jahren bei Dynamo Dresden unter Trainer Peter Pacult (66) sein Zweitliga-Debüt. Für den CFC bestritt er seit Sommer 2018 178 Dritt- und Viertligaspiele und erzielte 22 Tore.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, PICTURE POINT / S. Sonntag