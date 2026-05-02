"Wir setzen ihn nicht vor die Tür"! Deshalb muss CFC-Kapitän Müller nach acht Jahren gehen

Tobias Müller (32) muss die Himmelblauen verlassen. © Picture Point/Gabor Krieg

Dass Tobias Müller (32) auf der Streichliste stand, hat nicht wenige Anhänger der Himmelblauen überrascht. Löwe wollte sich vor gut einer Woche nicht zu einzelnen Personen erklären, verwies auf einen späteren Zeitpunkt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Sonntag-Spiel bei der VSG Altglienicke stand Trainer Benjamin Duda (37) den anwesenden Medienvertretern Rede und Antwort. TAG24 fragte beim Fußball-Lehrer zur Personalie Tobias Müller nach.

Duda lieferte eine ehrliche Antwort: "Bei der Entscheidung spielte natürlich seine Verletzungshistorie mit rein." In der vergangenen Saison - ab dem 7. Spieltag stand Duda beim CFC an der Seitenlinie - bestritt Müller von möglichen 34 Regionalliga-Partien nur 22.

In dieser Saison sieht es nicht viel besser aus: 20-mal kam der Kapitän zum Einsatz. Derzeit befindet sich Müller nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel in der Reha. Alles deutet darauf hin, dass er in den letzten drei Saisonspielen nicht auf den Rasen zurückkehren wird.